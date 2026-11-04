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04.11.2026 09:20:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Plus - Anleger verarbeiten US-Zwischenwahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der DAX am Mittwoch zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg wenige Minuten nach dem Xetra-Start um 0,41 Prozent auf 25.970 Punkte. Somit ist die 26.000-Punkte-Marke wieder greifbar.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem blauen Tsunami. "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in großen Teilen der Bevölkerung."

Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, schrieb: "Der Wahlverlierer des Tages heißt Donald Trump. Die USA werden in zwei Monaten eine geteilte Regierung bekommen und das verringert das Risiko größerer politischer Veränderungen. Das war in der Vergangenheit positiv für den Dax, da die politischen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, nachlassen."

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,25 Prozent auf 30.821 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent./ajx/mis

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