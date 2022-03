Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kann sich behaupten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat den Rückschlag zur Wochenmitte abgeschüttelt und am Donnerstagmorgen leicht zugelegt. Der Dax (DAX 40) notierte in den ersten Handelsminuten 0,30 Prozent höher bei 14 327,11 Punkten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex zunächst zugelegt, war dann aber abgebröckelt und hatte letztlich 1,3 Prozent eingebüßt. Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne stieg am Donnerstag um 0,18 Prozent auf 31 597,75 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um rund 0,3 Prozent zu.

Die Marktexperten der Credit Suisse begründeten die gestrige Talfahrt vor allem mit dem weiter gestiegenen Ölpreis, der die Inflationssorgen verstärkt habe. Russland hatte am Mittwoch mit seiner Reaktion auf die Rubel-Schwäche im Zuge der Sanktionen für Aufregung am Energiemarkt gesorgt. Das Land verlangt nun von "unfreundlichen Staaten" für Gaslieferungen die Zahlung in russischer Währung./edh/eas