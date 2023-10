Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum bewegt in 'gefährlicher Warteschleife'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der moderat freundlich in die Woche gestartete Dax (DAX 40) hat sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 15 240,83 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,13 Prozent auf 24 987,71 Punkte. Für den Eurozonen-Leitinde EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um minimal bergab.

Dank der bisher ausgebliebenen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zeigen sich die Börsen bisher zwar relativ stabil. Ungeachtet aller diplomatischen Bemühungen halten die Kampfhandlungen aber an. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz an diesem Dienstag reist am Tag darauf auch US-Präsident Joe Biden nach Israel.

Es sehe so aus, als befänden sich die Märkte derzeit in einer "sehr gefährlichen Warteschleife", kommentierte Jim Reid von Deutsche Bank Research. Da es seit dem israelischen Evakuierungsaufruf für die Bewohner des Gazastreifens am Freitag keine größeren Entwicklungen mehr gegeben habe, sähen die Anleger offenbar zunächst keinen Bedarf für weitere Absicherungsmaßnahmen./gl/tih