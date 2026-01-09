DAX 40

25 261,64
134,18
0,53 %
<
09.01.2026 09:22:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert und klar über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor US-Arbeitsmarktdaten hat sich der DAX am Freitag zunächst wenig bewegt. Er blieb klar über der 25.000-Punkte-Marke und notierte wenige Minuten nach dem Xetra-Start kaum verändert bei 25.135 Punkten. Der deutsche Leitindex steuert damit in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein deutliches Plus zu. Das am Vortag weiter nach oben geschraubte Rekordhoch steht bei gut 25.217 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2022 am Freitagmorgen um 0,13 Prozent auf 32.126 Punkte zu. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann ein halbes Prozent.

In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Vortag hatten bereits die Auftragseingänge in der Industrie positiv überrascht. Die Investoren schienen mit ihrer Annahme des Durchschreitens der wirtschaftlichen Talsohle in Deutschland in Teilen Recht zu bekommen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

Insgesamt ist die Stimmung an den Aktienmärkten weiter gut, obwohl sich die geopolitische Lage zu Beginn des neuen Jahres weiter verschärft hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt./ajx/jha/

