Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert wieder über die 25.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch vor den wichtigen Nvidia-Zahlen (NVIDIA) erneut über die 25.000-Punkte-Hürde gestiegen. In den ersten Handelsminuten zog der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 25.085 Punkte an. Am Dienstag hatte er kaum verändert knapp unter der runden Marke geschlossen.

Für den MDAX, der die mittelgroßen Börsenwerte enthält, ging es um 0,66 Prozent auf 31.616 Punkte hoch. Der am Dienstag ebenfalls wenig bewegte Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Die neuen Zölle von Donald Trump hätten den Dax nur kurzfristig aus dem Tritt gebracht, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. In seiner Rede zur Lage der Nation sei der US-Präsident ohne neue Zolldrohungen ausgekommen, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe.

Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema "inzwischen ein dickes Fell zugelegt". Wichtigere Themen seien die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des auf KI-Chips spezialisierten Tech-Riesen Nvidia sowie generell die Bewertungen von KI-Aktien.

Die diesbezüglichen Signale aus den USA sind positiv. Am Dienstag hatten die New Yorker Börsen dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) Kursgewinne erzielt./gl/zb