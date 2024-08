Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knackt Korrekturtrend vor Nvidia-Impulsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Gewinnen hat der DAX am Mittwoch seinen Korrekturtrend verlassen. Dieser hatte ihn seit dem Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkten und dem Zwischenhoch im Juli im Zaum gehalten. Seit dem Kurseinbruch zu Monatsbeginn erholte sich der Dax inzwischen um gut zehn Prozent. Was die Gewinne wert sind, wird sich aber wohl am Abend zeigen. Denn die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA, der ein Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) ist.

Der Dax verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 18.744 Punkte. Der MDAX gab indes um rund 0,1 Prozent nach auf 25.264 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte derweil 0,3 Prozent zu./ag/mis