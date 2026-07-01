DAX 40
|
25 069,11
|
73,30
|
0,29 %
|
01.07.2026 09:17:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht recht vom Fleck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim DAX nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen an kursbewegenden Impulsen.
Der Leitindex Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent im Plus bei 25025 Zählern. Der die mittelgroßen Börsentitel umfassende MDax legte 0,2 Prozent auf 31.879 Punkte zu.
Seit Mitte Juni pendelt der Dax in einer Spanne von etwa 24.600 bis 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch"./bek/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 069,11
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter in den Feierabend -- DAX beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.