Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kräftig erholt nach Rückschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch mit einer kräftigen Kurserholung auf das riesige Finanzpaket von Union und SPD reagiert. Im frühen Handel zog der deutsche Leitindex um 2,61 Prozent auf 22.910,07 Punkte an. Damit näherte er sich wieder der 23.000-Punkte-Marke, die er zu Wochenbeginn erstmals übersprungen hatte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen konnte sich am Mittwochmorgen mit einem Anstieg um 3,50 Prozent auf 29.020,06 Punkte ebenfalls deutlich berappeln.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,9 Prozent hoch. Er kann wie der Dax trotz der jüngsten Turbulenzen seit Jahresbeginn immer noch prozentual zweistellige Gewinne vorweisen - im Gegensatz zu den überwiegend deutlichen Verlusten der großen US-Börsenbarometer.

Für den Dax wirkten das geplante Sondervermögen für Infrastruktur und die höheren Verteidigungsausgaben an der Schuldenbremse vorbei "wie ein riesiges Konjunkturpaket", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Viele Branchen und Firmen dürfen sich jetzt auf zusätzliche Großaufträge freuen."/gl/jha/