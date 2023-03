Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax lässt Bankensorgen weiter hinter sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) ist am Dienstag schwungvoll über die 15 000-Punkte-Marke zurückgekehrt. Die Erholung, die am Vortag nach dem ersten Schock im Zusammenhang mit der notwendigen Credit-Suisse-Rettung eingesetzt hatte, setzte sich am Tag vor dem US-Zinsentscheid fort. Im frühen Handel legte der Leitindex 1,25 Prozent auf 15 119,69 Punkte zu. Der MDax gewann 0,96 Prozent auf 26 847,92 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gar um 1,3 Prozent.

Im Zuge der anhaltenden Verunsicherung in der europäischen Bankenbranche war der Dax zu Wochenbeginn auf das tiefste Niveau seit den ersten Tagen des Jahres abgesackt. Er schaffte dann aber eine imposante Erholung um zeitweise mehr als 500 Punkte und schloss klar im Plus. Auch im Bankensektor setzte sich letztlich die Erleichterung über die Rettung der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) durch.

Auch die Aussicht auf ein gedrosseltes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank galt als Faktor, der Anleger wieder anlockte. Wenn die Fed am Mittwoch den Zinsentscheid bekannt geben wird, dürfte die Währungshüter wegen der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor vorsichtiger werden, so der Glaube. Laut der Commerzbank preist der Markt nicht einmal mehr einen Zinsschritt um 25 Basispunkte voll ein, sondern sieht nur noch eine kleine Chance dafür./tih/mis