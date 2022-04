Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Entspannung am Ölmarkt hat der Dax (DAX 40) am Freitag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Er folgte der Stabilisierung der US-Börsen am Vortag und legte kurz nach dem Handelsauftakt um 1,51 Prozent auf 14 290,65 Punkte zu. Auf Wochensicht liegt der Dax noch etwas mehr als ein Prozent im Minus.

Der MDax stieg am Morgen um 1,80 Prozent auf 30 941,58 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 1,44 Prozent auf 3856,76 Punkte.

Laut Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management halfen auch den US-Börsen am Vorabend bereits vor allem die sinkenden Ölpreise. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Vortag weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten zu mildern./ck/jha/