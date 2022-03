Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt leicht zu - Experten aber weiter skeptisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Freitag nach dem Rückschlag am Vortag einen freundlichen Börsenstart hingelegt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,44 Prozent auf 13 501,02 Punkte. Nach der Erholungsrally vom Mittwoch war er am Donnerstag wieder um knapp drei Prozent zurückgefallen. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freitagmorgen 0,63 Prozent auf 29 651,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,35 Prozent auf 3663,99 Zähler hoch.

Auf Wochensicht steuert der Dax auf einen Gewinn von mehr als drei Prozent zu. Doch seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kurseinbruch von fast 15 Prozent zu Buche. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt.

Laut Thomas Altmann von QC Partners könnte beim deutschen Leitindex statt des erhofften Tests der 14 000 Punkte eher wieder der nächste Test der 13 000-er Marke anstehen. Auch Christian Henke vom Broker IG bleibt mit Blick auf die Charttechnik skeptisch: Er sieht die starke Erholung vom Mittwoch nur als "Gegenreaktion innerhalb des mittlerweile intakten Abwärtstrends"./gl/jha/