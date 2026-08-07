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07.08.2026 09:25:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt moderat zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag im frühen Handel von seiner freundlichen Seite gezeigt. Für den DAX ging es kurz nach Handelsstart um 0,4 Prozent auf 26.242 Punkte nach oben. Nach seinem zur Wochenmitte erreichten Höchststand bei etwas über 26.400 Zählern fehlt dem Leitindex für einen Anstieg über dieses Kursniveau aber derzeit die Kraft. Damit zeichnet sich auf Wochensicht ein Dax-Plus von mehr als zwei Prozent ab.
Der MDAX stieg am Freitagmorgen um 0,1 Prozent auf 32.453 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex des Euroraums, legte um 0,2 Prozent zu.
Bremsen könnte vor dem Wochenende der etwas gestiegene Ölpreis, da die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss sind. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte. Zudem richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag./edh/mis
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.