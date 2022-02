Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt vor US-Inflationsdaten weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor neuen Inflationsdaten aus den USA ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit Gewinnen gestartet. Der Dax (DAX 40) gewann in den ersten Handelsminuten 0,73 Prozent auf 15 594,75 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,60 Prozent auf 33 982,56 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone stieg um rund 0,7 Prozent.

Um mehr als sieben Prozent dürften die Verbraucherpreise in den USA im Januar auf Jahressicht gestiegen sein. Die hohe Inflation schürt schon seit längerem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität./edh/jha/