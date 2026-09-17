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17.09.2026 09:12:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu nach US-Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag moderat nach oben geschwungen. Als stützend erweisen sich die weiter gefallenen Ölpreise. Bereits am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich gesunken, nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien teilweise wieder in Betrieb genommen werden könnte.

Der DAX stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 25.684 Punkte und setzte damit seine Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstagmorgen 0,3 Prozent auf 31.372 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent aufwärts.

Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste Zinserhöhung in den USA seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Er hält eine weitere Zinsanhebung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich./edh/stk

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