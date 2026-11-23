FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sechs Verlusttagen in Folge scheint sich der DAX am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zu stabilisieren. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 24.912 Punkte.

Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex NASDAQ 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.

Nichts konnte zuletzt die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Motors NVIDIA, noch der Rekord-Börsengang von Anthropic. Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen.

Nun setzte eine kleine Gegenbewegung ein. An der Spitze standen der Stoxx Europe 600 Technology und der zuletzt ebenfalls massiv unter Druck geratene Index des Rohstoffsektors. Der MDAX verbesserte sich am Montagmorgen um 0,3 Prozent auf 28.826 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent aufwärts./ag/zb