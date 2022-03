Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit holprigem Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montagmorgen den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax (DAX 40) verlor in den ersten Handelsminuten 0,30 Prozent auf 14 369,19 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne büßte 0,22 Prozent auf 31 536,05 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank um rund 0,3 Prozent.

In der Vorwoche hatte sich der Dax-Gewinn auf fast 6 Prozent summiert. Zuletzt hatte sich der deutsche Leitindex von dem im Zuge des Ukraine-Krieges erreichten Zwischentief bei 12 438 Punkten wieder um bis zu 17 Prozent auf 14 553 Punkte erholt. Damit hatte er mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16 290 Punkten aufgeholt, bevor er zuletzt wieder etwas Federn ließ.

Eine Lösung für den Krieg ist indes weiterhin nicht in Sicht. Am Montag zogen nun auch die Ölpreise wieder an./edh/mis