Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit leichtem Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Verlusten vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen etwas berappelt. Der Dax (DAX 40) notierte in den ersten Handelsminuten 0,22 Prozent höher bei 14 305,90 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex nach zwei starken Vorwochen ein Wochenverlust von rund 0,7 Prozent an. Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne stieg am Freitag um 0,22 Prozent auf 31 414,25 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um rund 0,1 Prozent zu.

Die Gipfeltreffen in Brüssel (Nato, G7, EU) zum Ukraine-Krieg hätten für Verunsicherung und eine höhere Volatilität gesorgt, konstatierte Helaba-Marktexperte Ralf Umlauf. Sorgen vor einer Abkühlung der konjunkturellen Dynamik bestünden weiterhin, die Risikoabneigung sei zuletzt aber nicht gewachsen. "Letztlich lassen positive Meldungen zum Ukraine-Krieg auf sich warten und so halten sich Marktteilnehmer mit Engagements zurück", erklärte Umlauf./edh/stk