Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit weiteren Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochmorgen von positiven US-Vorgaben profitiert und an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Der Dax (DAX 40) stieg in den ersten Handelsminuten um 0,69 Prozent und damit über das Vorwochenhoch auf 16 236,30 Zähler. Der MDAX mit den 50 mittelgroßen Titeln gewann 0,81 Prozent auf 28 295,14 Punkte. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone kletterte um rund 0,8 Prozent nach oben.

Im US-Geschäft war der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und hatte die Gewinne anschließend noch ausgebaut. Robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken überlagerten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel. Jenseits des Atlantik setzt sich der Zahlenreigen unter anderem mit Quartalsergebnissen von Tesla und Netflix fort./edh/jha/