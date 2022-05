Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Durststrecke vor Wochengewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax (DAX 40) deutet alles auf einen positiven Wochenabschluss hin. Den Absturz bis auf 13 380 Punkte am Montag hatte er bereits wieder ausgebügelt und am Freitag ließ er nun zunächst Gewinne folgen. Im frühen Handel legte er dank guter internationaler Vorgaben 0,68 Prozent auf 13 832,58 Punkte zu. Der MDax gewann 1,38 Prozent auf 28 568,00 Punkte und der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeigte sich auch freundlich.

In den vergangenen Tagen glichen die Schwankungen an den globalen Börsen einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Rückschläge wurden gekauft, Erholungen aber auch schnell wieder verkauft. Ersteres geschah am Vorabend wieder in New York, wo die Indizes ihre Verluste fast noch aufholen konnten. Zur Beruhigung trugen mildernde Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Zinserhöhungskurs bei. In der Folge sind auch die Asien-Vorgaben positiv.

Eine mehrwöchige Verluststrecke des Dax könnte nun enden, aktuell liegt er im Wochenvergleich mit etwas mehr als einem Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April eingefahren, fünf schwache Wochen waren seither vergangen. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es am Freitag "Stabilisierungen in allen Assetklassen", auch bei den Kryptowährungen./tih/stk