15.01.2026 09:34:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach kleinem Rücksetzer stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte ist der DAX am Donnerstag kaum verändert in den Tag gestartet. Es mangelt an richtungsweisenden Impulsen. Die könnten am Nachmittag mit US-Wirtschaftsdaten in den Markt gelangen.

Der deutsche Leitindex gab am Morgen um 0,1 Prozent auf 25.258 Zähler nach. Am Dienstag hatte der Dax in einer siebentägigen Rekordjagd erstmals in seiner Geschichte den Sprung über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft. Am Mittwoch dann gab er moderat nach.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, stieg im frühen Donnerstagshandel um 0,4 Prozent auf 31.891 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, legte derweil um 0,6 Prozent auf 6042 Punkte zu.

Nach Wirtschaftsdaten am Vortag, die Beobachtern zufolge eher gegen bald weitere Leitzinssenkungen in der weltgrößten Volkswirtschaft sprachen, dürften an diesem Tag der Empire-State- und der Philadelphia-Fed-Index sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den Fokus rücken.

"Präsident Trump hat zuletzt erneut deutliche Zinssenkungen gefordert, obwohl das inflationäre Umfeld als auch die konjunkturelle Entwicklung für einen eher vorsichtigen Ansatz sprechen", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Die anstehenden Daten dürften erste und wichtige Hinweise auf die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe zu Beginn des neuen Jahres lieferten. "Nachdem die Stimmungsindizes zuletzt eher enttäuscht haben, wird nun mit Verbesserungen gerechnet."

Angesichts der im Dezember gesunkenen Arbeitslosenquote und den sich auf einem sehr niedrigen Niveau befindenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe spreche auch von dem Hintergrund der gestiegenen Einzelhandelsumsätze "nichts für eine weitere Zinssenkung bereits in diesem Monat", schrieben sie. Dabei verwiesen die Helaba-Analysten Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg darauf, dass der Markt aktuell bis Ende des Jahres 2026 von zwei kleinen Senkungsschritten ausgehe, diese aber bereits vollständig in die Kurse eingepreist seien./ck/mis

ATX und DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
