Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt etwas Fahrt auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ihre jüngste Zurückhaltung dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen am Donnerstag ein Stück weit aufgegeben. Der Dax (DAX 40) stieg in den ersten Handelsminuten um 0,43 Prozent auf 15 146,74 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,86 Prozent auf 28 675,33 Zähler aufwärts. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,7 Prozent.

Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte mit Zahlen von Sartorius und SAP Licht und Schatten. Klar positive Signale kamen indes aus den USA: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Die Tesla-Papiere (Tesla) kletterten nachbörslich nach Geschäftszahlen des Elektroautobauers um fast 6 Prozent. In Hongkong gab es am Morgen dann deutliche Kursgewinne, allerdings holte die dortige Börse an ihrem ersten Handelstag in der laufenden Woche die gute Entwicklung anderer Börsenplätze erst einmal nach./edh/mis