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02.06.2026 09:14:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt wieder Fahrt auf - Gute US-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von weiteren Höchstständen an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.197 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex mit einer Tagesspanne von 400 Punkten erheblich um die runde Marke von 25.000 Punkten geschwankt.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Montagmorgen um 0,9 Prozent auf 33.196 Zähler. Der Nebenwerte-Index SDAX setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,5 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt immer noch auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach./edh/zb

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