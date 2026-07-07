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07.07.2026 09:15:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nur wenig verändert nach Rekordlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstag nach seinem Rekordlauf der vergangenen Tage recht stabil in den Handel gestartet. Eine deutliche Schwäche von KI-Werten in Asien drückte in Summe nur geringfügig auf die Stimmung der Anleger an Europas Börsen.

Der deutsche Leitindex gab um 0,2 Prozent auf 25.770 Punkte nach. Der MDAX legte derweil um 0,4 Prozent auf 33.425 Punkte zu.

Seinen fast sechs Monate alten Höchststand hatte der Dax am vergangenen Donnerstag getoppt, am Freitag die Marke von 25.800 Punkten übersprungen und am Montag erstmals die Marke von 25.900 Punkten getestet.

In Asien war der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, zeitweise um 8 Prozent abgesackt. Zuletzt stand ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung-Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie bereits so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich./ck/mis

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ATX in Rot -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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