Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ohne Schwung - Berichtssaison und EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt der DAX am Donnerstag vorerst weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Kurz nach dem Xetra-Start notierte der deutsche Leitindex knapp im Plus bei 24.617 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,19 Prozent auf 31.584 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Anleger gehen vorsichtig in den Tag, während die Lage an den Edelmetallmärkten nach langer Rally und anschließender scharfer Korrektur angespannt bleibt. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück.

Auch im Techsektor sind keine Zeichen der Entlastung zu sehen. Hier hinterfragen Anleger zunehmend die hohen Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz. Jüngstes Beispiel ist die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), die im Wettlauf der KI-Entwickler die Ausgaben drastisch hochschraubt.

Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem Dax und den Reihen dahinter zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht. Am Nachmittag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Währungshüter die Leitzinsen erneut stabil halten./ajx/stk