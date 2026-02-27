DAX 40
25 284,26
-4,76
-0,02 %
27.02.2026 09:18:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax pendelt um Vortagesschluss
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes haben sich zum Wochenschluss recht stabil präsentiert. So gab der DAX am Freitag zuletzt nur geringfügig auf 25.268 Punkte nach. Damit blieb der Leitindex über der 25.000-Punkte-Marke, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.
Der MDAX, der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält, stieg um 0,33 Prozent auf 31.558 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,1 Prozent./la/jha/
