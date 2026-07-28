Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Rekord rückt näher - 'Old economy' gibt Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter nachgebenden Energiepreise geben dem DAX auch am zweiten Börsentag der Woche Auftrieb. An seine Vortagesgewinne knüpfte der deutsche Leitindex am Dienstag im frühen Handel mit plus 0,50 Prozent auf 25.488 Punkte an. Sein vor drei Wochen erreichtes Rekordhoch bei 25.900 Zählern bleibt im Blick.

Dem Druck im weltweiten Tech-Sektor kann sich der Dax entziehen, weil in dem Index Techwerte keine große Rolle spielen. Stattdessen verbuchten Aktien aus der "Old economy", allen voran Autowerte deutliche Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)).

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,58 Prozent auf 32.292 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Aktien mit KI-Bezug hatten am Vortag im US-Handel sowie nun am Dienstag in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten gelitten und die Leitindizes in Tokio und Seoul belastet. Im Gegensatz dazu halte sich der Dax noch relativ stabil - der fehlenden Technologiedominanz sei ein weiteres Mal Dank, schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag gaben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 86 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar. Als Grund für den jüngst starken Preisrückgang gilt die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Kriegs aufnehmen könnten./ajx/mis