Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht unter 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist zum Handelsauftakt am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit erst einmal fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten Belastungsfaktoren am Aktienmarkt.

Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,96 Prozent auf 24.863 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 1,32 Prozent auf 29.716 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,3 Prozent ein.

"Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally.", mahnte Lipkow mit Blick auf die Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung. Diese seien stark ausgefallen, hätten aber keine Anschlusskäufe bei Halbleiteraktien mehr ausgelöst./ajx/stk