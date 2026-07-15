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15.07.2026 09:16:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht wieder unter 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,87 Prozent auf 24.928 Punkte, womit er wieder unter die Marke von 25.000 Punkten rutschte.

Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,67 Prozent auf 31.884 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich hingegen minimal im Plus.

Dass der Dax zuletzt vier Tage in Folge über 25.000 Punkten geschlossen hat, wertete Thomas Altmann von QC Partners zwar als einen "Etappensieg der Bullen im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings weiter um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen. Vor dem Beginn der Quartalsberichtssaison der Unternehmen wagten sich die Anleger bereits zuletzt kaum aus der Deckung./gl/mis

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