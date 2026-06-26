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26.06.2026 09:21:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach hohen Verlusten in Fernost
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Aktien können sich am Freitag nicht den hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien entziehen. Mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 24.803 Punkte büßte der DAX einen Großteil seiner Erholungsgewinne vom Vortag wieder ein. Die zeitweise wieder erreichte Marke von 25.000 Punkten blieb für ihn erneut eine zu hohe Hürde. Auf Wochensicht drücken die Verluste den Leitindex wieder ins Minus. Für den MDAX ging es um 0,9 Prozent auf 31.681 Zähler bergab.
Die Vortagserholung im Technologiesektor, die von gefeierten Resultaten des US-Konzerns Micron (Micron Technology) getrieben war, erweist sich zunächst als Strohfeuer. In Asien hatten die Anleger direkt wieder Gewinne mitgenommen. Dies zeigte sich besonders stark im japanischen Nikkei (Nikkei 225) und dem südkoreanische KOSPI. Beide Börsenbarometer bleiben damit angeschlagen. Bis Anfang der Woche hatten sie eine Rekordjagd hingelegt.
Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."/tih/jha/
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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.