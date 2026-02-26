DAX 40

25 313,93
24,91
0,10 %
<
26.02.2026 09:14:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt nach Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem DAX ist nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Die mit Spannung erwarteten NVIDIA-Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb.

Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 25.132 Punkte. Der MDAX, der die mittelgroßen Börsenwerte enthält, verlor 0,76 Prozent auf 31.192 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es kaum von der Stelle.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten weder die KI-Koryphäe Nvidia noch der Softwarekonzern Salesforce zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark, für die Aktien zeichneten sich am Donnerstag Gewinne ab. Die Resultate reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners./gl/mis

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 311,43 0,09%
EURO STOXX 50 6 152,67 -0,14%

