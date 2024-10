Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt weiter in Richtung 19.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim DAX zeichnet sich am Tag der Deutschen Einheit der vierte Verlusttag in Folge ab. Vor einigen Tagen waren noch die 20.000 Punkte und weitere Rekorde im Gespräch, doch am Donnerstag steuerte der Leitindex im frühen Handel auf einen möglichen Test der Marke von 19.000 Punkten zu. In der Anfangsphase sank der Dax um 0,58 Prozent auf 19.053 Zähler. Der MDAX gab um 0,35 Prozent auf 26.679 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.

Laut der UBS bleiben die Marktbedingungen zum Beginn des Schlussquartals geprägt von Spannungen im Nahen Osten, gemischten Wirtschaftsdaten und dem engen Wahlkampf um die US-Präsidentschaft. Die Experten verwiesen als Barometer der größer gewordenen Unsicherheit auf zuletzt anziehende Volatilitätsindizes.

Der Feiertag dürfte sich am Donnerstag nach Einschätzung von Thomas Altmann kaum bemerkbar machen, denn für gewöhnlich sei das Handelsvolumen am Tag der Deutschen Einheit kaum niedriger. Entscheidend für den Dax bleibt laut Altmann weiterhin die psychologisch wichtige Marke von 19.000 Punkten./tih/jha/