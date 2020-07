Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach jüngster Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat sich am Mittwoch nach seiner jüngsten Rally stabil gezeigt. Kurz nach dem Börsenauftakt gab der deutsche Leitindex um 0,04 Prozent auf 13 166,94 Punkte nach.

Tags zuvor noch war er, angetrieben von der Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte, bis auf 13 313 Punkte geklettert und hatte wieder das Niveau von Ende Februar erreicht. Nun stehen die USA und die genaue Ausgestaltung ihres nächsten fiskalischen Hilfspakets im Blick.

Der Index der mittelgroßen Werte MDAX gab am Mittwoch um 0,10 Prozent auf 27 206,10 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor zugleich 0,26 Prozent auf 3396,36 Punkte.

Nicht nur laut Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets warten die Anleger nun auf die nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner. Auch Commerzbank-Analystin Antje Praefcke sagte: "Kaum ist das Geschachere ums Geld in Europa beendet, geht's auf der anderen Seite des Atlantiks wieder los." In den USA steht das fünfte Hilfsprogramm auf der Agenda, nachdem es bisher schon vier im Umfang von rund 2,5 Billionen US-Dollar gab. "Dabei klaffen die Größenordnungen auseinander", erklärte Praefke, denn während die Republikaner eine Billion Dollar planten, wollten die Demokraten das dreifache.

So dürften die Gespräche darüber wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor es zu einer Einigung kommt. "Doch die Zeit drängt", gibt sie zu bedenken. Und McCarthy verweist zudem auf aufgekommene Befürchtungen, dass die Zahlen über die Corona-Infektionen in den USA womöglich noch zu gering sein könnten./ck/mis