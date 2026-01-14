DAX 40

14.01.2026 09:19:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach sieben Handelstagen mit Rekorden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer siebentägigen Rekordrally ist der DAX am Mittwoch stabil in den Handel gestartet. Überraschend starke Handelsdaten aus China für den Monat Dezember stützten die Börsenstimmung. Sowohl die Exporte als auch die Importe übertrafen die Erwartungen von Analysten. "Auch für die leidende deutsche Wirtschaft sind Chinas neue Zahlen eine gute Nachricht", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und verwies dafür auf die chinesischen Importzuwächse von deutschen Waren.

Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Handelsstart prozentual unverändert bei 25.420 Zählern. Am Dienstag hatte es der Dax erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft, bevor er letztlich nur knapp im Plus schloss.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande, gab um 0,2 Prozent auf 32.173 Punkte nach. Dem EuroStoxx 50 gelang es unterdessen sein Rekordhoch vom Vortag minimal zu übertreffen und auf 6.043 Zähler zu steigen, bevor der Leitindex der Euroregion zuletzt um 0,2 Prozent auf 6.040 Punkte zulegte.

Mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt warnte Altmann erneut, dass der HDax, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien abbildet, aus technischer Sicht längst "massiv überkauft" sei. Der vor allem aus Dax- und MDAX-Aktien bestehende Index hatte am Vortag den 14. Handelstag in Folge zugelegt, was "die längste Gewinnserie in der bis 1988 zurückgehenden Index-Historie ist".

Hierzulande bleibt das Interesse weiter stark auf die USA ausgerichtet, denn die tags zuvor gestartete Berichtssaison der US-Bankenbranche wird sich mit den Zahlen der Bank of America, von Wells Fargo (Wells FargoCo) und der Citigroup fortsetzen./ck/mis

DAX 25 269,60 -0,07%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

