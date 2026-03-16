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16.03.2026 09:36:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stagniert - Iran-Krieg weiter im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der DAX am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag und stand zuletzt minimal im Minus bei 23.444 Punkten. Im Rampenlicht steht heute auch die Commerzbank: Die italienische Großbank UniCredit hat ein offizielles Übernahmeangebot vorgelegt.

"Der Krieg im Nahen Osten bleibt weiterhin das dominierende Thema und straft mit jeder neuen Kriegswoche all diejenigen Lügen, die von einem kurzen und einfachen Militärschlag ausgegangen sind", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Die Energiepreise würden so zu einem echten Problem, das sich erst in den kommenden Monaten so richtig entfalten dürfte. Die Folgen sollten sowohl direkt über sinkende Margen bei den Unternehmen als auch über anziehende Inflationstendenzen und daraus folgende Konsumzurückhaltung spürbar werden.

Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,3 Prozent auf 28.898 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) gab geringfügig nach./la/stk

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