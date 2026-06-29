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29.06.2026 09:13:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet solide in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwächeren Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag leicht zugelegt. Der DAX gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 24.716 Zähler. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es ebenfalls um moderate 0,2 Prozent nach oben auf 31.653 Punkte.

Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. "An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf und in der Folge kommt der Dax per saldo nicht vom Fleck", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der nächste Impuls die Kurse bewegt.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt zudem der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden./bek/stk

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