DAX 40
|
24 868,69
|
329,35
|
1,34 %
|
05.01.2026 09:16:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt gen Rekordhoch - Venezuela belastet nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet des US-Angriffs auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hat der deutsche Aktienmarkt am Montag seinen positiven Jahresauftakt fortgesetzt. Gute Vorgaben kamen aus Fernost, wo die Börsen in Japan und China erstmals in diesem Jahr geöffnet hatten und deutliche Gewinne verbuchten.
Der Leitindex DAX legte um 0,43 Prozent auf 24.644 Punkte zu und näherte sich damit weiter seinem Rekordhoch bei 24.771 Punkten vom Oktober, nachdem er ein starkes Börsenjahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent abgeschlossen hatte. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Montag um 0,78 Prozent auf 31.221 Punkte./la/zb
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 868,69
|1,34%
