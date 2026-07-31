Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt in Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beeindruckende Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien hat auch dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb geben. Unterstützung kommt zudem von den weiter spürbar sinkenden Ölpreisen, auch wenn die Lage im Nahen Osten weiter angespannt ist.

Der DAX legte kurz nach dem Handelsstart um 0,6 Prozent auf 25.775 Punkte zu und nähert sich damit zugleich auch seinem Rekordhoch, das er Anfang Juli bei 25.900 Punkten erreicht hatte. Tags zuvor erst hatte der deutsche Leitindex den Widerstand bei etwas über 25.550 Zähler überwunden. Auf Wochensicht und auf Monatssicht zeichnet sich ein deutliches Plus zwischen zwei bis drei Prozent ab.

Der MDAX gewann 0,6 Prozent auf 32.417 Punkte und auch allgemein an Europas Börsen ging es aufwärts. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, stieg um 0,8 Prozent auf 6.395 Punkte.

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie./ck/jha/