Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt nach guten Vorgaben aus USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt lässt der Leitindex DAX am Dienstag Gewinne folgen. Die Vorgaben aus Asien und den USA sind überwiegend positiv. In New York hatte am Vortag der technologielastige NASDAQ 100 ein Rekordhoch erklommen.

Dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August überraschend deutlich eingebrochen war, trübte die Stimmung nicht. Denn der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht allerdings vor allem auf den Einbruch bei Rüstungs-Großaufträgen zurück. Bereinigt um den Wert von Großbestellungen lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des Vormonats.

Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra stieg der Dax um 0,43 Prozent auf 25.364 Punkte. "Von technischer Seite ist positiv hervorzuheben, dass es dem Dax gelungen ist, sich oberhalb der 200-Tagelinie zu halten", bemerkten die Experten der Landesbank Helaba. An diese war der Index in der vergangenen Woche herangelaufen bis auf 24.831 Punkte, von wo aus er sich dann wieder erholen konnte.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Dienstag um 0,16 Prozent auf 30.476 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,4 Prozent an. Hohe Anleiherenditen in Europa sowie der Ölpreis bleiben derweil im Blick und können die Entwicklung am Aktienmarkt hemmen./ajx/mis