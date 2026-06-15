Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt nach Iran-Abkommen über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges verlockt am Montag die Anleger zu Aktienkäufen. Der DAX kehrte über die Marke von 25.000 Punkten zurück: Im frühen Handel stieg der Leitindex um 1,7 Prozent auf 25.060 Punkte. Über der Tausendermarke wartet nun bei 25.507 Punkten das Rekordhoch. Für den MDAX ging es noch etwas schwungvoller um 2,6 Prozent hoch auf 32.918 Zähler.

Nach wochenlangem Hin und Her konnten sich die Kriegsparteien tatsächlich auf eine Absichtserklärung einigen, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben.

"Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen", schrieb am Morgen der Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler. Die Anleger nehmen die Absichten aber gerne zur Kenntnis, denn deutlich nachgebende Ölpreise dämpften die Konjunktur- und Inflationssorgen. Gut für die Stimmung war am Freitag in New York auch der Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX verlaufen./tih/stk