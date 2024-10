Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt nach Rücksetzer wieder Richtung Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX nimmt nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag wieder Kurs auf sein Rekordhoch. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 19.418,06 Punkte. Damit winkt ihm nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Auftakt in den Oktober. Seine bisherige Bestmarke hatte der Dax am Freitag mit knapp 19.492 Punkten aufgestellt.

Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,61 Prozent auf 27.017,79 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,2 Prozent.

Etwas Unterstützung kam von den Übersee-Börsen. In New York hatten es die wichtigsten Indizes in einem Schlussspurt noch ins Plus geschafft, und in Japan erholte sich der Nikkei 225 von seinen heftigen Vortagsverlusten. Auf Impulse von den zuletzt bärenstarken chinesischen Handelsplätzen muss der Dax vorerst aber verzichten: Wegen der "Goldenen Woche" wird dort die kommenden Tage nicht gehandelt./gl/jha/