Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei guten Börsentagen sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch gestiegen. Allerdings hielten sich die Gewinne im frühen Xetra-Handel zunächst in Grenzen: Der Leitindex rückte um 0,39 Prozent auf 15 679 Punkte vor, nachdem er am Montag und Dienstag bereits um insgesamt knapp zwei Prozent zugelegt hatte.

Die Landesbank Helaba begründet die Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte zuletzt nicht mehr zu, sondern stagnierte bei etwa 1,8 Prozent. Der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen hatte zuvor die Börsenrally abgewürgt.

Der MDAX der mittelgroßen Titel rückte am Morgen um 0,60 Prozent auf 33 939 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone gewann rund ein halbes Prozent./bek/jha/