03.02.2026 09:20:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Beruhigung bei den Edelmetallen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um ein Prozent auf 25.043 Punkte.
Am Vortag bereits hatte der Dax nach nervösem Start zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an.
Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,7 Prozent auf 31.721 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben./la/jha/
