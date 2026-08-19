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19.08.2026 09:20:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stemmt sich gegen schwache Vorgaben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch der internationalen Technologieschwäche getrotzt. Im frühen Handel schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,02 Prozent auf 26.135 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es indes um 0,19 Prozent auf 31.781 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um gut 0,1 Prozent.
Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was sich auch negativ auf deutsche Branchentitel auswirkte. Gerade der südkoreanische KOSPI war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte seinen Kursstand gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mehr als verdoppelt, bis Ende Juli dann aber wieder mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand./gl/jha/
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Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.