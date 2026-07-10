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10.07.2026 09:16:38
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt auf der Stelle
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Vortageserholung hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss eine Auszeit gegönnt. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen. Im Anlegerfokus steht der weiterhin ungelöste militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran.
Der DAX notierte am Freitag kurz nach Börsenstart praktisch unverändert bei 25.117 Punkten, nachdem er tags zuvor um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund zweieinhalb Prozent an. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, stieg am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 31.927 Zähler.
Angesichts des wieder im Fokus stehenden Iran-Kriegs und den damit deutlich gestiegenen Ölpreisen verwundert die klar negative Wochenbilanz nicht, obwohl der Dax am Montag zunächst noch ein weiteres Rekordhoch von 25.900 Punkten erreicht hatte. Nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Linie retten./edh/mis
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.