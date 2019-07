Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt vor US-Arbeitsmarktbericht auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag einer bislang starken Börsenwoche tun sich die Kurse mit weiteren Gewinnen schwer. Der Dax gab am Freitag im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 12 622,91 Punkte moderat nach. Um knapp zwei Prozent ist der Leitindex in dieser Woche bereits gestiegen, am Vortag auf den höchsten Stand seit August 2018. Nun aber fehlen die Impulse, da am Donnerstag in den USA wegen des "Independence Day" nicht gehandelt wurde. Auch in Fernost tat sich am Morgen wenig.

Investoren dürften sich auch aus taktischen Gründen noch bedeckt halten. Denn am Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht. Er ist das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, profitieren doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen. Auch nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen bei sinkenden Zinsen tendenziell zu.

Der Index für mittelgroße Unternehmen MDAX rückte um 0,06 Prozent auf 26 078,71 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,14 Prozent moderat abwärts./bek/jha/