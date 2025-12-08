Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

DAX 40

24 079,12
50,98
0,21 %
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
Info
GV-Termine
Dividenden
>
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
08.12.2025 09:12:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tut sich schwer zum Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Sie waren auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Der deutsche Leitindex DAX lag in den ersten Handelsminuten leicht im Minus bei 24.015 Punkten. Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hatte sich das Börsenbarometer um viereinhalb Prozent nach oben gearbeitet und zuletzt auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte notierte am Morgen 0,6 Prozent höher bei 29.859 Zählern. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab leicht nach./bek/mis

DAX 24 075,75 0,20%

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

