Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verharrt knapp unter Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur knapp unter dem Rekordhoch des Vortages hat der Dax (DAX 40) am Mittwoch den Handel aufgenommen. Mit 17 020 Punkten blieb dem deutschen Leitindex eine weitere Höchstmarke zunächst versagt. Am Dienstag war der Index bis auf rund 17 050 Zähler geklettert. Positiv werten Analysten, dass der Dax am Vortag erstmals über der runden Marke von 17 000 Punkten schließen konnte. Das spreche für weitere Kursgewinne, so die Experten der Bank HSBC.

Der MDAX der 50 mittelgroßen Titel stieg zur Wochenmitte um 0,4 Prozent auf 25 915 Zähler. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) trat derweil auf der Stelle, nachdem er am Vortag auf ein weiteres Hoch seit mehr als 20 Jahren geklettert war./bek/mis