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19.10.2026 09:15:38

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verteidigt trotz Minus Ausbruch aus Abwärtstrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es nach einer starken Vorwoche am Montag erst einmal ruhiger angehen lassen. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 25.521,11 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenkonzernen sank um ein halbes Prozent auf 30.509,15 Punkte.

In der vergangenen Woche hatte sich der Dax aus seinem seit dem Rekord von 26.618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert, schloss aber etwas darunter. Der Trendindikator verläuft aktuell bei etwa 25.704 Punkten.

Für Zurückhaltung sorgt nun zum Wochenstart vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den NASDAQ 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte.

In Asien fiel die Reaktion auf die US-Schwäche durchwachsen aus. "Während überraschend robuste Konjunkturdaten aus China für etwas Zuversicht sorgen, bleiben die Anleger gegenüber KI- und Halbleiteraktien skeptisch", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. So gewann Chinas Wirtschaft im Sommer dank der starken Exportwirtschaft etwas an Tempo, wenngleich die Probleme im eigenen Land groß bleiben, etwa im Immobiliensektor.

Die jüngste Schwäche von Tech-Aktien ist derweil geprägt von Sorgen über die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie die ölpreisbedingte Inflation. Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Er bleibe dabei, dass der Anstieg übertrieben gewesen sei, so der Experte. Sollten sich die Renditen an den Anleihemärkten stabilisieren, würde das den Aktienmärkten helfen./mis/zb

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