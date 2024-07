Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor EZB-Zinsentscheid knapp im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen wagt der DAX am Donnerstag zunächst einen Stabilisierungsversuch. Am Tag des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) lehnten sich die Anleger aber nicht groß aus dem Fenster. In den ersten Handelsminuten legte der Leitindex um 0,12 Prozent auf 18.460 Punkte zu.

Für den MDAX ging es um 0,24 Prozent auf 25.594 Zähler nach oben und das Eurozonen-Barometer EuroStoxx (EuroStoxx 50) stand 0,3 Prozent höher.

An den globalen Aktienmärkten ist weiterhin ein Favoritenwechsel zu beobachten, hin zu den US-Börsen und dort raus aus der Technologiebranche und rein in Standardwerte. Damit wirft der New Yorker Handel ein durchwachsenes Bild ab - mit einer Korrektur an der Nasdaq, aber einer Rekordjagd des Dow Jones Industrial. Der US-Leitindex war am Mittwoch erstmals über die Marke von 41.000 Punkte gestiegen.

Bei der EZB dürfte sich am Donnerstag in Sachen Leitzins nichts tun. Die Währungshüter hatten im Vormonat mit der ersten Senkung seit Herbst 2019 die Zinswende eingeläutet. "Ein neuerlicher Leitzinsschritt ist zwar avisiert, aber wir werden uns bis September gedulden müssen", schrieben am Morgen die Experten der LBBW. "Auch eine Änderung am generellen Ausblick ist nicht zu erwarten", hieß es von der Commerzbank./tih/mis