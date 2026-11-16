Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Nvidia-Zahlen kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX geht es zum Wochenauftakt wenig bewegt weiter. In den ersten Handelsminuten am Montag fiel der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 26.730,71 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom vergangenen Donnerstag, als der Dax kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte. Der MDAX verlor am Montagmorgen 0,12 Prozent auf 30.663,26 Zähler. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls leicht abwärts.

Die Aktienmärkte fieberten bereits den Quartalszahlen von NVIDIA am Dienstag nach Börsenschluss entgegen, stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest: "Es ist gut möglich, dass bis dahin eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Käufen herrscht." Ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden. KI-Zugpferd Nvidia steht angesichts seiner Führungskrise noch mehr im Fokus als ohnehin schon. An den asiatischen Börsen waren Technologie-Aktien zum Wochenstart spürbar unter Druck.

Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison aber grundsätzlich optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial. Für Kursschwankungen könnte aber die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor. Abhängig von der Lage im Nahen Osten bleiben die zuletzt zurückgekommenen Ölpreise./niw/stk